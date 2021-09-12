Умер актер Владимир Яковлев

Умер российский и советский актер кино и театра Владимир Яковлев, известный своими ролям по сериалам «Глухарь», «Интерны» и т.д.

Яковлев скончался на 64-м году жизни, передает «Российская газета». О причинах смерти артиста не сообщается.

Владимир Яковлев родился 6 апреля 1958 года в Москве. Профессионально занимался спортом – мастер спорта по академической гребле, КМС по боксу.

Окончил Высшее театральное училище имени Щепкина, служил в Малом театре и Театре «Модерн».

В телефильмах снимался с 80-х годов, он дебютировал в роли боксера Кедрова в ленте «Поражение после победы».

Всего снялся более чем в 170 фильмах и сериалах: «Исповедь содержанки», «Золотое дно», «Сармат», «Оперативный псевдоним», «МУР есть МУР», «В круге первом», «Интерны», «След», «Марш Турецкого», «Глухарь» и другие.