 

Власти США могут разрешить прививать вакциной от Pfizer/BioNTech детей в возрасте 5–11 лет – СМИ

12.09.2021, 1:06, Новости дня
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Детей, по данным собеседников агентства, намерены разрешить прививать к концу октября. 

Ожидается, что к этому времени компании Pfizer и BioNTech будут иметь достаточно данных клинических испытаний, чтобы запросить разрешение на экстренное использование для этой возрастной группы от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

Также, по данным источников, компании Moderna, которая также разработала вакцину против коронавируса, понадобится примерно на три недели больше, чем Pfizer, чтобы собрать и проанализировать данные о возрастной группе 5–11 лет. Принять решение по этой вакцине FDA может примерно в ноябре, сказал собеседник.

Контекст:

10 мая Управление по продовольствию и медикаментам США (FDA) расширило перечень людей, которым можно в экстренном порядке прививаться вакциной против коронавируса производства Pfizer/BioNTech, включив в него подростков 12–15 лет.

13 мая в США началась вакцинация детей в возрасте 12–15 лет.

США стали второй страной, одобрившей препарат Pfizer/BioNTech для детей, первой аналогичное решение приняла Канада. Препарат одобрили после того, как 31 марта Pfizer и BioNTech заявили о 100% эффективности своей вакцины от COVID-19 для подростков 12–15 лет.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. США являются лидером по числу выявленных случаев коронавируса – в стране заболело 40,9 млн человек, умерло почти 660 тыс. пациентов, сообщал американский Университет Джонса Хопкинса.

По данным агентства Bloomberg, в США сделали 378,6 млн прививок от коронавируса, полностью вакцинированы 53,6% населения.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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