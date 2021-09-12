Пискарев сообщил об использовании «Умного голосования» для агитации россиян за границей

Приложение «Умное голосование» используется среди агитации проживающих за рубежом россиян, сообщил председатель думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.

«МИД РФ сегодня подтвердил информацию об американском происхождении приложений для смартфонов, созданных с целью повлиять на результаты выборов в России. Комиссия также располагает данными об активной агитационной кампании, которая сейчас проводится с использованием указанных программ, среди россиян, временно находящихся или проживающих за границей», – приводит слова Пискарева Telegram-канал комиссии.

Он подчеркнул, что к агитации привлечены некоторые активисты диаспор, а также бывшие сотрудники структур, признанных экстремистскими на территории России.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что приложение «Умное голосование» связано с Пентагоном.

5 сентября арбитражный суд Москвы вынес решение о запрете для Google и «Яндекса» отображать в поисковой выдаче словосочетание «Умное голосование». После этого доступ к сайту «Умное голосование» был ограничен Роскомнадзором за связь с экстремистской организацией.

В июле в Сеть по разным оценкам утекли более полумиллиона персональных данных пользователей «Умного голосования» Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК*, признан экстремистской организацией и НКО-иноагентом в России), эксперты считают, что утечку устроили разработчики сайта, с которыми «забыли расплатиться».

Юрист Илья Ремесло отмечал, что приложение «Навальный», куда перешло «Умное голосование», также раскрывает данные использовавших его пользователей.