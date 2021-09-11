 

Российская экспедиция обнаружила крупнейшее лежбище моржей

11.09.2021, 23:56, Новости дня
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Российская экспедиция, организованная «Роснефтью», обнаружила на Земле Франца-Иосифа самое большое из ныне известных лежбище моржей.

Организаторы экспедиции сообщают, что им удалось исследовать тридцать четыре острова, в том числе побережье Новой Земли и Виктории. Ученые получили возможность провести мониторинг обширных территорий в течение месяца. За это время они собрали много новое информации о белых медведях и моржах.

Группа исследователей провела учет животных, используя беспилотные летательные аппараты. На этот раз на территории лежбища насчитали более 7,1 тысячи моржей. В прошлом году экспедиция также проводила мониторинг на тех же территориях. Однако количество моржей там было примерно вдвое меньшим.



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