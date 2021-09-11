Путин наградил посмертно подорвавшегося в Сирии подполковника

Президент Владимир Путин наградил орденом Мужества посмертно подполковника Вооруженных сил Алексея Шнайдера, погибшего при подрыве машины в Сирии.

«За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, наградить орденом Мужества подполковника Шнайдера Алексея Алексеевича – заместителя командира войсковой части 38643 Северного флота, Мурманская область (посмертно)», – цитирует указ президента ТАСС.

Глава государства также наградил губернатора Курганской области Владимира Шумкова орденом Дружбы за вклад в социально-экономическое развитие региона и многолетнюю добросовестную работу.

Кроме того, президент наградил орденом Невского главу Башкирии Радия Хабирова.

«За большой вклад в социально-экономическое развитие Республики Башкортостан и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Александр Невского Хабирова Радия Фаритовича – главу республики Башкортостан», – говорится в указе.

Хабиров с 2003 по 2008 годы руководил администрацией президента Башкирии, с 2009 по 2016 был заместителем начальника управления президента Российской Федерации по внутренней политике.

В сентябре 2019 года вступил в должность главы Башкирии.

Подрыв машины в Сирии произошел во время рекогносцировки российской военной полицией маршрута прохождения гуманитарной колонны, сообщали в Минобороны.

Российский военнослужащий получил тяжелые ранения, от которых скончался через некоторое время, несмотря на медицинскую помощь.