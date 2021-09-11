 

В Житомирской области автомобилист насмерть сбил двух велосипедистов – полиция

11.09.2021, 23:18, Новости дня
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“Предварительно известно, что около 2.30 […] водитель автомобиля Mitsubishi L200, 21-летний местный житель, совершил наезд на двух велосипедистов, которые двигались с ним в попутном направлении. От полученных травм 68-летняя женщина и 39-летний мужчина, оба жители Олевска, погибли на месте происшествия”, – говорится в сообщении.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

“Полицейские выясняют все обстоятельства и причины, которые привели к указанной ДТП. У водителя взята кровь на исследование на состояние опьянения”, – рассказали в ведомстве.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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