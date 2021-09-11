 

Создан универсальный чип для декодирования

11.09.2021, 23:02, Новости дня
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О своем новом изобретении сообщили специалисты из Массачусетского технологического института (США). Они представили небольшой кремниевый чип для декодирования информации, передаваемой в сети.

По словам изобретателей, ранее для той же работы иногда приходилось использовать громоздкое оборудование со сложными алгоритмами. Новый чип оказался не только проще, но и универсальнее, так как он способен работать с любыми файлами. Это может быть как простое сообщение по электронной почте, так и 3D-графика.

Ученые напоминают, что после массового внедрения систем передачи данных пятого поколения количество передаваемой информации вырастет на несколько порядков. Поэтому спрос на простые чипы для декодирования вырастет.



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