 

Владимир Путин сравнил студента с Александром Невским

11.09.2021, 22:28, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПрезидент Владимир Путин в ходе встречи с участниками молодежного лагеря в Псковской области сравнил командира студотряда с князем Александром Невским.

Глава государства после открытия памятника «Князь Александр Невский с дружиной» пообщался с участниками молодежного проекта по благоустройству деревень Самолва и Кобылье Городище, которые находятся рядом с мемориальным комплексом, передает ТАСС.

Молодые люди рассказали президенту о своей работе, и о том, что провели спартакиаду в свободное время.

Участник встречи, командир студотряда «Скобарь» Егор Карпов сообщил Путину, что ему 19 лет.

«Ты командир, да? Представляешь, в 19 лет и Александр Невский был командиром. Ему было 20, когда он командовал дружиной», – сказал ему президент.

Он отметил, что брат Невского командовал дружиной уже в 14 лет. «Так что Александр – командир, и Егор – командир», – добавил он, и пожелал юноше успехов.

Также представитель общественного движения «Волонтеры культуры» Милена Богданова сообщила Путину о тематической смене в молодежном лагере «Самолва».

В субботу президент Владимир Путин приехал в Псковскую область для участия в церемонии открытия мемориального комплекса «Князь Александр Невский с дружиной».

Глава государства подчеркнул, что память о полководце Александре Невском переходит у россиян от поколения к поколению. Князь, по его мнению, был как искусным военным, так и дипломатом.



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