 

Киев объявил о фактическом нахождении Украины в состоянии войны

11.09.2021, 22:28, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинУкраина фактически находится в состоянии третьей мировой войны, сообщила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

«Мы сейчас находимся фактически в состоянии новой третьей мировой войны, правда, гибридной, не связанной с массовым уничтожением людей. С 2014 года весь цивилизованный мир был единогласным, осуждая эту войну, но затем РФ прибегла к отдельным шагам для того, чтобы разбить это единство», – приводит слова вице-премьера Украины РИА «Новости».

По мнению Стефанишиной, «очень важно давать РФ отпор путем санкций или каких-то других специальных инструментов». «Необходимо сформировать новый нарратив интеграции или реинтеграции государств континента. Это, наверное, единственный ответ, на который мы рассчитываем в борьбе за нашу демократию», – сказала вице-премьер Украины на форуме YES Brainstorming.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность начала войны с Россией. При этом он выразил уверенность, что это было бы ошибочным вариантом развития событий. В Кремле заявление Зеленского восприняли с сожалением, а рассуждения о возможности войны РФ и Украины назвали апокалиптическими. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что огульные заявления Зеленского о возможности войны с Россией не заслуживают внимания, в них слышны отголоски КВН.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что заявление Зеленского нелогично и оторвано от реальности. Американцы посоветовали Зеленскому не полагаться на помощь Вашингтона после слов о возможной войне с Россией. Ранее в Болгарии предсказали поражение Украины после шести часов войны с Россией.

В начале сентября президент Владимир Путин выразил уверенность в восстановлении отношений между Россией и Украиной, подчеркнув, что ситуация в отношениях между странами ненормальная и неестественная. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков обратил внимание, что РФ в лице президента Владимира Путина в очередной раз подтверждает желание идти на нормализацию отношений с Украиной.



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