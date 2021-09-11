Стала известна причина отмены инаугурации правительства талибов

Движение «Талибан» (запрещено в России) решило сейчас не проводить церемонию инаугурации временного правительства Афганистана из-за необходимости решать множество накопившихся внутри страны проблем, сообщил посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Мы еще неделю назад знали, что никакой инаугурации не будет. Когда в СМИ появились вот эти сообщения [об инаугурации 11 сентября], мы позвонили талибам и спросили: а что, [инаугурация] все-таки будет? Они сказали, нет. Насколько я понимаю, и эти сигналы нам давали талибы, потому что первоначально у них были планы проведения инаугурации, но в самом общем таком плане, им [сейчас] не до фанфар, слишком много работы, слишком много авгиевых конюшен надо расчищать», – приводит слова дипломата ТАСС.

Посол обратил внимание на то, что при правительстве бывшего президента страны Ашрафа Гани три четверти бюджета Афганистана формировались за счет западной помощи, однако Запад заморозил финансовые активы республики.

Накануне радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) отменило церемонию инаугурации временного правительства Афганистана. Также там опровергли информацию о том, что инаугурация была запланирована на 11 сентября, назвав это слухами.

Во вторник талибы объявили о формировании «исламского правительства» Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан, а верховный лидер талибов Хайбатулла Ахундзада не стал занимать пост в кабинете министров. При этом новый министр информации «эмирата» Забиулла Муджахид не исключил, что это лишь временное правительство. Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана.