Главный санврач рассказал, что в Украине будут проводить показательные рейды для контроля за соблюдением масочного режима

“Мы несколько раз общались с Нацполицией. Мы будем начинать с показательных рейдов. Мы действительно понимаем, что в аэропорту Борисполь сейчас не контролируется вообще ничего, и об этом есть сообщения и в СМИ… Мы будем сейчас внедрять механизм таких рейдов на критические объекты, и мы будем также это делать на уровне областей, чтобы работать вместе с Нацполицией, помогать им фиксировать такие случаи”, – сказал Кузин.

По его словам, с Нацполицией также прорабатывают “более жесткие меры” по контролю использования средств индивидуальной защиты.

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9 сентября в эфире “Громадського радіо” замглавы Киевской горгосадминистрации Анна Старостенко сообщала, что в Киеве уже проводят показательные рейды для контроля масочного режима.

“На комиссии по чрезвычайным ситуациям регионального уровня мы принимали решение, чтобы усилить именно инспектирование соблюдения санитарно-эпидемиологических норм, которые сейчас действуют, чтобы люди могли уберечь себя, а те, кто нарушает правила, чтобы несли ответственность. Такие рейды уже проводятся”, – сказала она.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. С начала эпидемии в Украине подтвердили 2,3 млн случаев COVID-19, умерло 54,3 тыс. человек, выздоровело 2,2 млн пациентов.

Необходимость ношения масок отмечали во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Глава европейского подразделения ВОЗ Ханс Клюге в ноябре 2020 года говорил, что, если 95% людей будут носить маски, жесткий карантин вводить не придется.

В прошлом году Рада приняла два закона о наказании за нарушение масочного режима: для граждан штраф составляет от 170 до 255 грн, для юридических лиц – от 3,4 тыс. грн до 5,1 тыс. грн. Он призвал профильные органы усилить контроль за соблюдением масочного режима.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения, главный санврач Украины Игорь Кузин. В стране, по его данным на 20 августа, подтвердили 520 случаев заражения штаммом коронавируса SARS-CoV-2 “Дельта”.

В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости COVID-19, заявил 19 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко. Самый большой рост количества случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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