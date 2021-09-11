 

НАПК вызывает для дачи объяснений 16 лиц, среди которых Дарт Вейдер и бывшие чиновники Мининфраструктуры и Минздрава

11.09.2021, 21:30, Новости дня
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Вейдера (Блок Дарта Вейдера) вызывают из-за невыполнения законных требований НАПК. Он должен прибыть в НАПК 14 сентября.

Также агентство вызывает бывшего заместителя министра инфраструктуры Олега Ющенко (14 сентября), бывшего замминистра здравоохранения Елену Симоненко (15 сентября) и других лиц.

НАПК хочет получить объяснения по поводу подачи недостоверных ведомостей в электронных декларациях, невыполнения законных требований агентства, несвоевременной подачи деклараций, нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов и по другим вопросам.

Контекст:

Дарт Вейдер от Блока Дарта Вейдера баллотировался в мэры Одессы на местных выборах в 2020 году. Тогда выборы выиграл действующий мэр Геннадий Труханов.

Как сообщает движение “Чесно”, в 2015 году Дарт Вейдер баллотировался в Одесский городской совет VII созыва от Блока Дарта Вейдера, не выбран; в 2014 году баллотировался в Верховную Раду VIII созыва от Интернет-партии Украины по округу №135, но тоже избран не был. Работает в общественной организации “Мото хелс”, оператором помощи.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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