Главнокомандующий Вооруженными силами Украины сравнил Россию с “Аль-Каидой”, ИГИЛ и “Талибаном”

“Восьмой год подряд Вооруженные силы Украины противостоят врагу, который прибегает к нарушениям международного порядка – интервенции, аннексии и оккупации территорий, поддержке терроризма и экстремизма, постоянным гибридным атакам. Российская Федерация, подобно “Аль-Каиде”, ИГИЛ, “Талибану”, остается источником опасности для всего цивилизованного мира”, – сказал Залужный.

Он подчеркнул, что в 20-ю годовщину памяти жертв терактов 11 сентября 2001 года в США “Украина продолжает терять своих защитников от рук террористов российских”.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта на Донбассе погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

10 сентября командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев заявил, что тактическая обстановка на Донбассе ухудшилась.

11 сентября по состоянию на 17.00 на Донбассе, по данным штаба операции Объединенных сил, погиб один украинский военнослужащий, восемь получили ранения и двое – боевые травмы.

В США 11 сентября 2001 года два самолета, захваченных террористами-смертниками, врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра (ВТЦ) в Нью-Йорке, третий – в здание Пентагона. Четвертый самолет разбился в поле в штате Пенсильвания, когда пассажиры попытались отбить судно у террористов.

Эти теракты совершили 19 членов террористической организации “Аль-Каида”. Жертвами терактов стали 2977 человек (не включая 19 террористов): 246 пассажиров и членов экипажей самолетов, 2606 человек – в Нью-Йорке, в зданиях ВТЦ и на земле, 125 – в здании Пентагона. Погибли граждане США и еще 91 государства.

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