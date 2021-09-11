Родственник жертвы теракта 11 сентября заявил о сокрытии США данных о трагедии

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11.09.2021, 20:40, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПотерявший сестру при теракте 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке Майкл Иззон сообщил о необходимости раскрыть засекреченные документы, которые могут пролить свет на якобы причастность Саудовской Аравии к этому событию.

«Мы просили, чтобы власти раскрыли засекреченные данные. Потому что мы не знаем всех фактов. Тяжело доверять государствам, которые пытаются убить нас»,– сообщил Иззон РИА «Новости».

Он выразил мнение, что власти США «защищают» Саудовскую Аравию, и подчеркнул, что ряд семей, которых затронула трагедия, не верят в официальную версию произошедшего.

«Думаю, людей спонсировали, у них были откуда-то деньги и они прибыли из этой страны. Думаю, люди должны знать. Эти файлы должны быть раскрыты. Люди заслуживают этого», – подчеркнул Иззон.

Он пояснил, что не хочет ввязываться в протесты по этому поводу и оказывать давление на США. «Но мы хотим знать правду», – заключил собеседник.

В субботу в Нью-Йорке прошла церемония в память событий 11 сентября.

Ранее глава американского государства Джо Байден принял решение продлить на год режим чрезвычайного положения, введенный после терактов 11 сентября 2001 года.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что угроза «экспорта терроризма» в США существует, но она меньше, чем 20 лет назад, когда произошло крушение башен-близнецов в Нью-Йорке.



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