 

В МИД заявили о документальном подтверждении вмешательства США в выборы в России

11.09.2021, 20:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинСуществуют документальные подтверждения вмешательства Соединенных Штатов в российские выборы, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Мы на конкретных фактах изложили американской стороне ситуацию, которая доказывает, что с территории Соединенных Штатов Америки с задействованием интернет-платформ, которые принадлежат и модерируются американскими интернет-монополиями, происходят явные акты, подтвержденные документально, вмешательства в наши внутренние процессы – политические процессы, электоральные процессы, выборы», – сказала Захарова на YouTube-канале «Соловьев Live», передает РИА «Новости».

По ее словам, реакции и заявлений со стороны США пока нет.

5 сентября арбитражный суд Москвы вынес решение о запрете для Google и «Яндекса» отображать в поисковой выдаче словосочетание «Умное голосование». После этого доступ к сайту «Умное голосование» был ограничен Роскомнадзором за связь с экстремистской организацией.

В июле в Сеть по разным оценкам утекли более полумиллиона персональных данных пользователей «Умного голосования» Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК*, признан экстремистской организацией и НКО-иноагентом в России), эксперты считают, что утечку устроили разработчики сайта, с которыми «забыли расплатиться».

Юрист Илья Ремесло отмечал, что приложение «Навальный», куда перешло «Умное голосование», также раскрывает данные использовавших его пользователей.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.01 / В МЧС оценили угрозу второго схода лавины в Норильске

17.04 / «Пушечное мясо» — Великобритании грозит волна увольнений медперсонала из-за низких зарплат

10.12 / “Я уже не могу ржать”. Кошкина рассказала, что глава Днепропетровской ОГА рекламировал в РФ “своеобразные товары” и снимался в “Давай поженимся”

21.03 / Протесты против насилия в отношении азиатов прошли в США

30.06 / Олег Ляшко занялся майнингом криптовалют

05.11 / Рубль вырос к доллару

12.10 / Климатолог рассказал об изменившей погоду в РФ аномалии

26.10 / Жителям Каталонии запретят выходить из дома в выходные

12.11 / В Германии выявили первый случай хантавируса. Пациентка могла заразиться от домашней крысы

10.07 / Эрдоган сделал собор Святой Софии мечетью

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика