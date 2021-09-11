В МИД заявили о документальном подтверждении вмешательства США в выборы в России

Существуют документальные подтверждения вмешательства Соединенных Штатов в российские выборы, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Мы на конкретных фактах изложили американской стороне ситуацию, которая доказывает, что с территории Соединенных Штатов Америки с задействованием интернет-платформ, которые принадлежат и модерируются американскими интернет-монополиями, происходят явные акты, подтвержденные документально, вмешательства в наши внутренние процессы – политические процессы, электоральные процессы, выборы», – сказала Захарова на YouTube-канале «Соловьев Live», передает РИА «Новости».

По ее словам, реакции и заявлений со стороны США пока нет.

5 сентября арбитражный суд Москвы вынес решение о запрете для Google и «Яндекса» отображать в поисковой выдаче словосочетание «Умное голосование». После этого доступ к сайту «Умное голосование» был ограничен Роскомнадзором за связь с экстремистской организацией.

В июле в Сеть по разным оценкам утекли более полумиллиона персональных данных пользователей «Умного голосования» Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК*, признан экстремистской организацией и НКО-иноагентом в России), эксперты считают, что утечку устроили разработчики сайта, с которыми «забыли расплатиться».

Юрист Илья Ремесло отмечал, что приложение «Навальный», куда перешло «Умное голосование», также раскрывает данные использовавших его пользователей.