Мужская сборная РФ по волейболу обыграла украинцев на ЧМ

Российские волейболисты выиграли в поединке с украинскими спортсменами в матче 1/8 финала чемпионата Европы в Гданьске.

Встреча завершилась со счетом 22:25, 25:16, 25:22, 25:22 в пользу россиян, передает ТАСС.

Российской сборной предстоит 14 сентября сыграть с победителе матча между Польшей и Финляндией.

Турнир завершится 19 сентября.

Ранее Федерации волейбола Украины пообещала сборной 10 млн гривен (27,3 млн рублей) за победу над Россией на чемпионате Европы.