Мужская сборная РФ по волейболу обыграла украинцев на ЧМ
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Российские волейболисты выиграли в поединке с украинскими спортсменами в матче 1/8 финала чемпионата Европы в Гданьске.
Встреча завершилась со счетом 22:25, 25:16, 25:22, 25:22 в пользу россиян, передает ТАСС.
Российской сборной предстоит 14 сентября сыграть с победителе матча между Польшей и Финляндией.
Турнир завершится 19 сентября.
Ранее Федерации волейбола Украины пообещала сборной 10 млн гривен (27,3 млн рублей) за победу над Россией на чемпионате Европы.
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