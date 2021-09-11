 

Мужская сборная РФ по волейболу обыграла украинцев на ЧМ

11.09.2021, 20:40, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинРоссийские волейболисты выиграли в поединке с украинскими спортсменами в матче 1/8 финала чемпионата Европы в Гданьске.

Встреча завершилась со счетом 22:25, 25:16, 25:22, 25:22 в пользу россиян, передает ТАСС.

Российской сборной предстоит 14 сентября сыграть с победителе матча между Польшей и Финляндией.

Турнир завершится 19 сентября.

Ранее Федерации волейбола Украины пообещала сборной 10 млн гривен (27,3 млн рублей) за победу над Россией на чемпионате Европы.



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