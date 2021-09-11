 

Зеленский подписал указ о соцгарантиях для ветеранов войны и семей погибших защитников Украины

11.09.2021, 20:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Указ предусматривает, что будут предусмотрены “расходы на выплату денежной компенсации за подлежащие получению жилые помещения”.

Кроме того, Зеленский обязал “обеспечить с 2022 года функционирование Единого государственного реестра граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий”, а также “утвердить государственную целевую социальную программу обеспечения реализации права на жилье лиц, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины на период до 2025 года”.

“Кабинету Министров Украины, областным, Киевской городской государственным администрациям принять действенные меры по недопущению злоупотреблений и неэффективного использования бюджетных средств на получение жилья ветеранами войны, семьями погибших, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины”, – говорится в документе.

Офис президента Украины объяснил, что “начиная с 2014 года в результате вооруженной агрессии РФ появилась необходимость налаживания эффективной системы социальной защиты ветеранов войны, членов их семей и лиц, на которых распространяется действие закона Украины “О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты”.

Контекст:

29 августа на встрече с родственниками погибших защитников Украины Зеленский заявлял о намерении в 2022 году “закрыть всю очередь” относительно компенсаций за жилье для семей погибших на Донбассе и ветеранов войны.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.04 / Повышение учетной ставки НБУ стимулирует инфляцию – экс-министр финансов Уманский

05.01 / В Великобритании объявили новый локдаун

15.06 / Вакцинацию от коронавируса завершили 260 тыс. украинцев

06.03 / “Укроборонпром” проверит своего топ-менеджера на наличие связей с Россией

20.05 / Бывший украинский министр заявил о деградации страны

07.09 / “Их семья – ролевая модель для меня”. Героиня нового сезона “Холостячки” Злата Огневич рассказала, кого из украинских знаменитостей считает образцовой семьей

24.08 / Влада Яму госпитализировали после ужина в ресторане

07.05 / ВОЗ одобрила еще одну вакцину против коронавируса

12.02 / Сбербанк РФ позволит клиентам совсем отказаться от пластиковых карт

19.09 / Паломники покинули границу с Украиной. В МВД пожаловались на кучу оставленного мусора. Видео

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика