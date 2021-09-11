Зеленский подписал указ о соцгарантиях для ветеранов войны и семей погибших защитников Украины

Указ предусматривает, что будут предусмотрены “расходы на выплату денежной компенсации за подлежащие получению жилые помещения”.

Кроме того, Зеленский обязал “обеспечить с 2022 года функционирование Единого государственного реестра граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий”, а также “утвердить государственную целевую социальную программу обеспечения реализации права на жилье лиц, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины на период до 2025 года”.

“Кабинету Министров Украины, областным, Киевской городской государственным администрациям принять действенные меры по недопущению злоупотреблений и неэффективного использования бюджетных средств на получение жилья ветеранами войны, семьями погибших, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины”, – говорится в документе.

Офис президента Украины объяснил, что “начиная с 2014 года в результате вооруженной агрессии РФ появилась необходимость налаживания эффективной системы социальной защиты ветеранов войны, членов их семей и лиц, на которых распространяется действие закона Украины “О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты”.

Контекст:

29 августа на встрече с родственниками погибших защитников Украины Зеленский заявлял о намерении в 2022 году “закрыть всю очередь” относительно компенсаций за жилье для семей погибших на Донбассе и ветеранов войны.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.

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