 

Зеленский заявил, что обсудит с главой МОК, что Украине нужно сделать, чтобы принять Олимпиаду

11.09.2021, 20:36, Новости дня
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“Часть нашего сегодняшнего разговора будет касаться будущего Украины, сколько всего нужно сделать Украине, чтобы приблизить возможность нашего государства стать страной, которая будет встречать Олимпийские игры. По крайней мере, очень хочется, чтобы мы были такой страной”, – сказал украинский президент.

Он не уточнил, речь идет о летней или зимней Олимпиаде.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/4214952755291832/

Контекст:

16 июля 2019 года президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что поручил тогдашнему министру спорта Игорю Жданову и президенту Национального олимпийского комитета Сергею Бубке разработать стратегию, чтобы добиться права проведения в Украине Олимпийских игр.

30 июля 2020 года нынешний министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт заявлял, что Бубка работает над вопросом участия страны в конкурсе на проведение Олимпийских игр 2028-го или 2030 года.

В январе 2021 года Гутцайт говорил, что Украина хочет провести Олимпийские игры 2030-го или 2032 года.

Проведение следующих летних Олимпиад – в 2024-м и 2028 годах – запланировано во Франции и США соответственно. Зимние Олимпийские игры 2022 года должны пройти в Китае, для проведения зимней Олимпиады 2026 года избрана Италия.

Страна проведения зимней Олимпиады 2030 определится в 2023 году, а к 2025 году должен быть определен хозяин летней Олимпиады 2032 года.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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