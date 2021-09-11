Глава Пентагона сравнил угрозу «экспорта терроризма» 20 лет назад и сейчас

Угроза «экспорта терроризма» в США существует, но она меньше, чем 20 лет назад, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин.

«Больше всего меня беспокоит, что кто-то попытается вновь экспортировать террор в Соединенные Штаты», – сказал Остин в интервью CNN, передает РИА «Новости».

По его словам, за последние десятилетия оборонительные возможности Соединенных Штатов существенно выросли, и отсутствие схожих с событиями 11 сентября 2001 года эпизодов не случайно.

«Я думаю, что мы в целом в большей безопасности», – указал глава Пентагона.

Вывод войск из Афганистана, по его мнению, не мешает США бороться с терроризмом в регионе, в том числе с помощью «загоризонтных» средств. «У нас есть возможность дотянуться до любой точки на планете, если мы этого пожелаем», – заключил он.

В субботу в Нью-Йорке прошла церемония в память событий 11 сентября.

Ранее глава американского государства Джо Байден принял решение продлить на год режим чрезвычайного положения, введенный после терактов 11 сентября 2001 года.