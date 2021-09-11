Летевший из Турции во Владивосток аварийно сел в Красноярске

Направлявшийся из Антальи во Владивосток Boeing совершил аварийную посадку в Красноярске, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

«[Причина аварийной посадки] – неисправность воздушного судна. Проводится проверка», – цитирует сообщение надзорного ведомства ТАСС.

В аэропорту сообщили, что речь идет о рейсе авиакомпании Azur Air, пассажиры ждут другой борт, чтобы попасть в пункт назначения.