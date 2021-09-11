 

Летевший из Турции во Владивосток аварийно сел в Красноярске

11.09.2021, 19:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинНаправлявшийся из Антальи во Владивосток Boeing совершил аварийную посадку в Красноярске, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

«[Причина аварийной посадки] – неисправность воздушного судна. Проводится проверка», – цитирует сообщение надзорного ведомства ТАСС.

В аэропорту сообщили, что речь идет о рейсе авиакомпании Azur Air, пассажиры ждут другой борт, чтобы попасть в пункт назначения.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.01 / Министр спорта считает, что Украина может претендовать на проведение Олимпиады в 2030-м и 2032 году

11.08 / Белоруссии предрекли проблемы с поставками продуктов из-за отключения интернета

03.07 / СК выявил махинации в институте повышения квалификации сотрудников МВД

21.08 / Президент Литвы: “Северный поток – 2” делает ЕС еще более зависимым от российского газа

18.12 / Der Standard – «особый путь» Швеции в борьбе с пандемией стоил жизни многим пожилым

24.09 / Госдеп предупредил о возможной «эскалации мирных протестов» в Белоруссии

28.02 / Из-за коронавируса мир ждёт «потерянное поколение»

07.07 / В Москве объяснили «безумную» идею Украины о миротворцах ОБСЕ в Донбассе

22.04 / NTD – чтобы пережить пандемию — самый роскошный отель Амстердама готовит фастфуд навынос

07.04 / В Microsoft применяют погружной метод охлаждения серверов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика