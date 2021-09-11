Путин напомнил о важности фигуры князя Александра Невского для России

Победа над тевтонскими рыцарями на Чудском озере продемонстрировала, что Русь не сломлена, сообщил президент Владимир Путин на открытии мемориала «Александр Невский с дружиной» в Псковской области.

«Мы открываем величественный мемориальный комплекс в честь защитников земли русской. Здесь, на Чудском озере, князь Александр Невский со своей дружиной разгромили иноземных захватчиков, отстояли Новгород и Псков, а по сути – всю Древнюю Русь. Эта победа стала одним из символов воинской славы России», – цитирует Путина РИА «Новости».

Он добавил, что любовь российского народа к Александру Невскому переходит из поколения в поколение. Этого правителя чтут как человека, радевшего за Отечество, как талантливого полководца и дипломата.

«И, безусловно, как хранителя веры и традиций родного края, родного народа, его духовной и нравственной силы», – отметил глава государства.

Невский жил в период, когда угроза древнерусской государственности могла стать реальностью, так как все княжества пережили разрушительные вражеские нашествия. Последним рубежом на борьбу с врагами «могуче, неприступно и встал Александр Невский со своими ратниками», добавил президент России.

«Они сокрушили шведов на Неве, выбили оккупантов из Копорья и одержали победу на Чудском озере. Эта победа стала решающей, остановила наступление врага и показала всем на Западе и на Востоке, что сила Руси не сломлена и есть люди на земле русской, готовые не щадя себя за нее бороться», – отметил Путин.

Он подчеркнул, что масштаб личности Невского грандиозен, а судьба князя – сложна и многотрудна.

«Это был путь выбора, который он всегда делал в интересах сохранения самобытности и духовных основ русского народа, во имя родной Руси, во имя будущего нашего государства», – сообщил президент.

Невский, по мнению Путин, показал себя и как искусный дипломат, и как и мудрый государственный деятель. «Он взял на себя тяжелую ответственность, проявил уникальную дальновидность и волю, и сделал все, чтобы Русь окрепла, смогла сберечь, сохранить традицию древнерусской государственности», – добавил он.

В субботу президент Владимир Путин приехал в Псковскую область для участия в церемонии открытия мемориального комплекса «Князь Александр Невский с дружиной».

Также глава государства проведет рабочую встречу с губернатором региона Михаилом Ведерниковым.