Путин принял участие в открытии мемориала «Князь Александр Невский с дружиной» у Чудского озера

На берегу Чудского озера в Псковской области прошла церемония открытия мемориала «Князь Александр Невский с дружиной» с участием президента Владимира Путина.

В церемонии также приняли участие помощник президента, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский, патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), губернатор Псковской области Михаил Ведерников, передает ТАСС.

Образ воинов в бронзе воплотил скульптор Виталий Шанов. Архитекторы комплекса – Константин Фомин и Дмитрий Смирнов.

Комплекс представляет собой 50-тонную скульптурную композицию, состоящую из фигур Невского и витязей, над ними развеваются хоругвь и два стяга с ликами святых. Внизу изображены щиты и доспехи поверженного врага. Высота памятника – более 20 метров.

На обратной стороне находится мозаичное панно, обращенное к предполагаемому месту битвы в 1242 году.

Князь Александр Ярославич Невский (1221-1263) в разное время носил титулы князя Новгородского, Киевского, а впоследствии – великого князя Владимирского.

Прозвище Невский он получил после победы над шведами в 1240 году. Известен как политик и дипломат. В 1547 году был причислен к лику святых как благоверный князь.

В субботу президент Владимир Путин приехал в Псковскую область для участия в церемонии открытия мемориального комплекса «Князь Александр Невский с дружиной». Также глава государства проведет рабочую встречу с губернатором региона Михаилом Ведерниковым.