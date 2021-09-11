Водителей предупредили о сплошных проверках на дорогах
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ГИБДД решила провести масштабные рейды во многих регионах: будут выявлять нетрезвых водителей, обещая останавливать максимальное количество автомобилей.
«Помните, что, нарушая таким образом ПДД, вы рискуете лишиться водительского удостоверения на срок от полутора до двух лет и быть оштрафованным на 30 тыс. рублей», – передает РИА «Новости» сообщение инспекции.
В ведомстве объяснили, что основная цель «сплошных проверок» – профилактика ДТП и снижение тяжести их последствий.
Обычно такие рейды проводятся по выходным и праздникам, поскольку в эти дни на дорогах больше всего нетрезвых водителей. В некоторых регионах проверки продлятся до вторника, 14 сентября.
Ранее сообщалось, что в РФ начали тестировать приложение для проверки документов водителей по QR-коду.
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