 

Водителей предупредили о сплошных проверках на дорогах

11.09.2021, 18:32, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинГИБДД решила провести масштабные рейды во многих регионах: будут выявлять нетрезвых водителей, обещая останавливать максимальное количество автомобилей.

«Помните, что, нарушая таким образом ПДД, вы рискуете лишиться водительского удостоверения на срок от полутора до двух лет и быть оштрафованным на 30 тыс. рублей», – передает РИА «Новости» сообщение инспекции.

В ведомстве объяснили, что основная цель «сплошных проверок» – профилактика ДТП и снижение тяжести их последствий.

Обычно такие рейды проводятся по выходным и праздникам, поскольку в эти дни на дорогах больше всего нетрезвых водителей. В некоторых регионах проверки продлятся до вторника, 14 сентября.

Ранее сообщалось, что в РФ начали тестировать приложение для проверки документов водителей по QR-коду.



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