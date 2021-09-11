 

11 сентября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы

11.09.2021, 17:58, Новости дня
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Сегодня Всемирный день борьбы с терроризмом. Памятная дата появилась после террористической атаки в США в 2001 году на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке и Пентагон в Вашингтоне. Таракт совершили члены террористической организации “Аль-Каида”. Утром 11 сентября четыре группы террористов, состоящих из 19 человек, захватили четыре рейсовых пассажирских авиалайнера.

Два лайнера террористы-смертники направили на две башни Всемирного торгового центра. Третий самолет был направлен в здание Пентагона. Пассажиры и команда четвертого авиалайнера попытались перехватить управление самолетом у террористов, самолет упал в поле около в штате Пенсильвания. В результате этих атак погибли 2977 человек, еще 24 считаются пропавшими без вести. Большинство погибших были гражданскими лицами. Теракт стал крупнейшим в истории по числу жертв.

Среди национальных праздников каждую вторую субботу сентября отмечается День украинского кино. В этом году дата выпала на 11 сентября. Праздник учрежден в 1996 году указом второго президента Леонида Кучмы.

История украинского кинематографа началась в сентябре 1896 года в Харькове, где фотограф Альфред Федецкий снял несколько короткометражных документальных сюжетов, а в декабре в Харьковском оперном театре им же был устроен первый публичный киносеанс в Российской империи. 1930 год был ознаменован показом первого звукового фильма “Симфония Донбасса” режиссера Дзиги Вертова.

В православной традиции сегодня именины у Ивана, Яна и Олеси. В католической – у Гиацинта, Иоана и Прота.

Согласно народным приметам:

Если журавли уже улетели на юг, скорее всего, зима будет ранней;
Если скворцы долго не улетают – к сухой осени;
Стаи грачей лишь начинают отлет, в ближайшие дни будет хорошая погода;
Если много грачей – солнечная погода продлится еще долго.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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