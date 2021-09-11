 

Столтенберг заявил, что “был убит горем”, увидев возвращение талибов к власти в Афганистане

11.09.2021, 17:58, Новости дня
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Он сказал, что США в апреле консультировались с союзниками по НАТО по поводу решения вывести войска из Афганистана. По его словам, после вывода американского контингента другим страанам нецелесообразно было бы оставлять своих военных, поскольку для этого нужно было бы увеличить расходы. По словам Столтенберга, для европейских союзников “пойти в свои парламенты и попросить больше денег и больше солдат, чтобы нанести вред Афганистану в рамках миссии, начатой для защиты Соединенных Штатов”, после того как Вашингтон решил уйти, было бы “очень сложно”.

Генсек НАТО также заявил, приход “Талибана” к власти в Афганистане стал возможным не из-за вывода американских войск, а из-за действий афганского правительства.

Контекст:

В Афганистане к 15 августа 2021 года движение “Талибан”, с которым США в 2020 году подписали мирное соглашение, взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Ашраф Гани в этот же день бежал за границу. 

17 августа представители “Талибана” дали первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой, в частности, подтвердили всеобщую амнистию для афганских чиновников.

6 сентября талибы объявили о захвате последней не подконтрольной им провинции Панджшер и прекращении войны в Афганистане.

7 сентября “Талибан” представил состав нового правительства Афганистана, все его члены – талибы. Также в новом правительстве нет ни одной женщины.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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