 

В РФ нашли способ признать гимнастку Аверину чемпионкой Олимпиады

11.09.2021, 17:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЗавоевавшей «серебро» на Олимпиаде в Токио Дине Авериной вручили автомобиль BMW X5, как победительнице соревнований. Президент Владимир Путин заявил, что считает гимнасток, которым не дали «золото» в Токио, всегда первыми.

«Х5 давали сегодня только чемпионам ОИ. Вот ее и считают чемпионом» – написал в Facebook журналист Андрей Колесников, разместив фото гимнастки Дины Авериной рядом с автомобилем.

 

В этом году обладатели золотых медалей получили автомобили BMW X5, серебряные и бронзовые – BMW X3 различных комплектаций. По словам исполнительного директора Фонда поддержки олимпийцев РФ Александра Катушева, комплектация зависит от уровня и количества завоеванных атлетом медалей. Судя по фото Колесникова, Дину Аверину действительно считают победителем соревнований.

Президент Владимир Путин на церемонии награждения олимпийцев отдельно обратился к гимнасткам, которым не дали золото в Токио, заверив, что они лучшие.

«Искреннее восхищение заслужила сборная РФ по художественной гимнастике. Дорогие девочки, для нас, для всей нашей страны вы всегда самые лучшие, первые, золотые. Так оно и есть на самом деле», – цитирует президента РИА «Новости».

Он отметил и успехи российских синхронисток на Олимпиаде в Токио, назвав их «безупречными», «бесподобными» и недосягаемыми для соперниц. Президент подчеркнул, что для самой самой титулованной в истории синхронного плавания Светланы Ромашиной «уникальна и дорога каждая из теперь уже ее семи золотых олимпийских наград», две из которых были получены в Токио.

Указал глава государства и на успехи сборной РФ по тхэквондо и отметил, что один из российских атлетов «вообще выступал со сломанной рукой». Речь идет о Максиме Храмцове, который на Играх в Японии завоевал золотую медаль в весовой категории до 80 килограммов. Президент назвал его героем.

«Отдельная благодарность за это Евгению Рылову. Его стремительный рывок в лидеры и две золотые награды – один из примеров большого потенциала нашей национальной команды».

Ранее президент Владимир Путин заявил, что сочувствует российским гимнасткам в связи с произошедшим на Олимпийских играх в Токио. Он призвал добиваться справедливого и прозрачного судейства в спорте.

Напомним, РФ впервые за 25 лет осталась без личного золота в художественной гимнастике на ОИ. В борьбе за олимпийское золото в личном многоборье Ашрам выиграла у россиянки Дины Авериной несмотря на грубую ошибку – потерю предмета.

Эксперты назвали позором судейство турнира по художественной гимнастике на ОИ в Токио. Олимпийский комитет РФ (ОКР) отправил запрос по судейству на Олимпиаде руководству Международной федерации гимнастики (FIG).



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.03 / Сами с чипами – Китай планирует пробираться к «технологическим вершинам» в одиночку

02.11 / Власти Британии раскритиковали за промедление с карантином

17.07 / Песков назвал общую черту Путина и Эрдогана

19.03 / Меркель: Германия может закупать «Спутник V» самостоятельно

10.08 / В штабе Тихановской раскрыли канал информирования сторонников при недоступности интернет-сайтов

27.12 / Бельгийский Санта Клаус принес в дом престарелых COVID-19 – СМИ

15.01 / Москвичей предупредили об аномальных холодах

25.06 / На российском рынке представлен новый смартфон Vivo V21e

03.07 / Полиция проводит проверку после нападения хозяина особняка на подростков

02.01 / Трамп раскритиковал Сенат США за преодоление вето на военный бюджет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика