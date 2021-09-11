“Как всегда неотразима”. Дорофеева поделилась фото в летнем луке
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“Так, отмена! Прячем пуховики назад, на улице снова тепло”, – подписала она фото.
“Выглядишь очень бодро и симпатично”, – прокомментировал chernovol.andrey.
“Как всегда неотразима”, – отметила thexdorofeeva.
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Контекст:
Надя Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020 года была участницей украинской группы “Время и Стекло” – она выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом).
В ноябре 2020 года певица презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.
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