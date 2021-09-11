 

“Как всегда неотразима”. Дорофеева поделилась фото в летнем луке

11.09.2021, 16:10, Новости дня
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“Так, отмена! Прячем пуховики назад, на улице снова тепло”, – подписала она фото.

“Выглядишь очень бодро и симпатично”, – прокомментировал chernovol.andrey.

“Как всегда неотразима”, – отметила thexdorofeeva.

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Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

Контекст:

Надя Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020 года была участницей украинской группы “Время и Стекло” – она выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом).

В ноябре 2020 года певица презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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