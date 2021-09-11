Американские военные могли ошибиться при выборе цели для авиаудара в Кабуле – The New York Times

Американское издание изучило видеоматериалы и провело интервью с коллегами и родственниками погибшего водителя, 43-летнего Земари Ахмади.

С 2006 года он работал инженером-электриком в американской некоммерческой организации Nutrition & Education International. В день удара его начальник позвонил из офиса около 8.45 по местному времени и попросил забрать ноутбук. По словам его родственников, Ахмади уехал на работу около 9.00 на белом автомобиле Toyota Corolla.

По словам нескольких официальных лиц, автомобиль попал в поле зрения американских военных, так как они “перехватили контакты между водителем и предполагаемой конспиративной квартирой ИГИЛ”.

Подозрения у военных, которые следили за ним, вызвало то, что он погрузил несколько канистр в автомобиль. По словам его близких, в них была вода, которую он вез домой. Беспилотник якобы заметил, как Ахмади и еще три человека загружали в машину тяжелые пакеты, в которых, по их мнению, могла быть взрывчатка.

Пассажиры сказали, что у них с собой было только два ноутбука, которые они положили в автомобиль, а в багажнике были только пластиковые контейнеры с водой.

Удар по автомобилю Ахмади нанесли, когда он был во дворе своего дома неподалеку от аэропорта Кабула. Помимо него самого, в результате взрыва погибли 10 человек, в том числе семь детей. Американские военные признавали гибель только троих человек, сообщило The New York Times.

Контекст:

США и Великобритания 25–26 августа предупреждали о возможном теракте в аэропорту Кабула и призывали своих граждан не находиться там. Ряд стран начали сворачивать эвакуацию. Однако, несмотря на предупреждения, 26 августа у ворот аэропорта оставались толпы людей, сообщало агентство Reuters.

26 августа в Кабуле произошел теракт. У аэропорта Кабула террорист-смертник подорвал бомбу, началась стрельба. Изначально Пентагон сообщил о двух взрывах – у ворот аэропорта и возле отеля неподалеку – и двух смертниках, но 27 августа опроверг эту информацию, заявив, что взрыв был только один. Известно о 170 погибших, включая 13 американских военных, и более 200 раненых.

Группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за взрыв у ворот аэропорта и стрельбу.

На следующий день президент США Джо Байден одобрил нанесение удара по ИГИЛ-Х в Афганистане. Он приказал атаковать объекты боевиков. По словам Байдена, доказательств сговора между ИГИЛ и “Талибаном” пока нет, но это не означает, что он доверяет талибам.

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