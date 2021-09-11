 

Ученые рассказали о технологическом уровне поздних неандертальцев

11.09.2021, 15:54, Новости дня
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Современный человек заблуждается, когда утверждает, что неандертальцы были примитивными и неумелыми существами. Это вовсе не так, утверждают немецкие ученые их Тюбингенского университета.

Они провели исследования каменных орудий труда, найденных в разные времена на территории Германии, и пришли к выводу, что неандертальцы, жившие здесь примерно 50 тысяч лет назад, уже тогда пользовались довольно-таки сложными технологиями производства.

Речь идет о среднем палеолите, когда в распоряжении людей были уже каменные скребки, клиновидные ножи, различные орудия из дерева и костей. Оказывается, неандертальцы умели выбирать материал, используя обычно кремний. Также они хорошо затачивали свои орудия, чтобы они могли легко резать и колоть. Ранее такие способности приписывали только Homo sapiens.



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