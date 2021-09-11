 

CNN – «наше терпение на исходе» — Байден объявил об обязательной вакцинации, которая затронет до 100 млн американцев

11.09.2021, 13:58, Новости дня
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На фоне всплеска случаев COVID-19 в США Джо Байден объявил об введении в стране обязательной вакцинации для госслужащих, медперсонала и сотрудников крупных компаний, передаёт CNN. По оценкам канала, под эту меру могут попасть до 100 миллионов американцев.


Reuters

Президент США Джо Байден в решительной попытке сдержать последний всплеск COVID-19 ввёл строгие правила вакцинации для федеральных служащих, крупных работодателей и медицинского персонала, пишет CNN.

Новые требования могут затронуть до 100 миллионов американцев, т.е. почти две трети рабочей силы в США. Этот шаг Белого дома стал самой серьёзной инициативой Байдена по обязательной вакцинации большей части страны.

«Мы были терпеливы, но наше терпение на исходе, и ваш отказ дорого нам всем обошёлся», — жёстко заявил Байден, обращаясь к американцам, которые все ещё отказываются прививаться, несмотря на многочисленные доказательства безопасности применяемых в США вакцин.

По его словам, вакцинированная Америка испытывает всё большее негодование по отношению к 80 миллионов сограждан, не прошедших вакцинацию и способствующих распространению коронавируса. Между тем он признал, что новые шаги не принесут быстрого решения.

«Хотя Америка находится в гораздо лучшей форме, чем семь месяцев назад, когда я вступил в должность, я должен сообщить вам второй факт: мы находимся в трудном положении, и это может продолжаться некоторое время», — подчеркнул Байден.

В рамках нового плана Байдена Министерству труда США будет поручено потребовать от всех предприятий со 100 и более сотрудниками, чтобы их персонал либо вакцинировался, либо проходил тестирование один раз в неделю.

Как поясняет CNN, администрация Байдена, когда-то проявлявшая осторожность по вопросу обязательной вакцинации, теперь полностью её поддерживает, поскольку среди определённых групп сохраняется сомнение в отношении вакцинации.



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