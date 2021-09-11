 

Ученые рассказали о связи производительности труда с чистотой воздуха в помещении

11.09.2021, 13:12, Новости дня
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В Гарвардском университете решили исследовать связь чистоты воздуха в помещениях с производительностью труда. Оказалось, что от степени проветриваемости зависят даже когнитивные функции сотрудников.

Это очень важно, если речь ищет об офисе, в котором люди заняты умственным трудом и обязаны находить правильные решения в кратчайшие сроки. Однако даже в производственном цеху чистый воздух поднимает КПД труда рабочих, которые, казалось бы, выполняют стандартные операции.

Ученые обращают внимание, в первую очередь, на состояние кондиционеров. Часто из-за засоренности фильтров они хоть и продолжают охлаждать воздух, но оставляют его грязным. Кроме того, снижается содержание кислорода. Не удивляйтесь, если такая «мелочь» приведет к тому, что ваши сотрудники станут работать медленнее обычного, говорят специалисты.



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