 

“Женственность – это оружие”. Победительница “Холостяка 11” похвасталась стройными ногами в коротком платье

11.09.2021, 11:40, Новости дня
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“Женственность – это оружие, которое делает мужчину беззащитным перед нашим волшебством. Поэтому владеть этим качеством хотела бы каждая девушка”, – подчеркнула она.

Богдан назвала три главных признака женственности:

элегантность – когда чувствуешь гармонию и внутреннее удовлетворение от того, насколько привлекательна твоя фигура и насколько удачно подобран твой гардероб;
уверенность – хватает добавить к образу высоко поднятую голову, выпрямленную осанку, лучистый взгляд и доброжелательную улыбку – и вы увидите, как все мужские головы повернутся вслед вам;
амбициозность – привлекательной женщине всегда есть к чему стремиться. Она ставит перед собой цели и движется к ним. Причем это движение – не обязательно по прямой. Женщина, как пантера на охоте, может ходить кругами, присматриваться, прицеливаться и в конечном итоге все равно достичь своей цели.

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Публикация от Анна Богдан | Холостяк 11 * (@hannastorozhuk)

“Бомба-ракета”, – прокомментировал герой “Холостяка 11” Михаил Заливако.

“Потрясающе выглядишь”, – написала natalii_tymoshenko.

Контекст:

Премьера первого выпуска 11-го сезона шоу “Холостяк” на СТБ состоялась 5 марта. Главным героем проекта стал харьковский предприниматель Михаил Заливако. В финале он отдал предпочтение Анне Богдан.

В первом эпизоде нового сезона шоу “Холостяк” Анна Богдан рассказала, что будущий супруг, чтобы ее завоевать, организовал полет на воздушном шаре, запускал салюты и вместе с ней путешествовал за границей. Она призналась, что свадьба с Богданом состоялась спустя полтора года после знакомства и прошла на Бали. Анна Богдан сообщила, что после регистрации брака их отношения не сложились и по ее инициативе они расстались.

Она не уточнила, в какой период своей жизни была замужем за Андреем Богданом. До весны 2019 года супругой Богдана была Ольга Богдан. У пары есть четыре дочери. Семейные отношения с Анной Андрей Богдан не афишировал.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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