 

“До того, как появились деньги”. Каминская показала, как выглядела в юности

11.09.2021, 11:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На снимке Каминская предстала с рыжими волосами, тонкими бровями и сильно подведенными глазами. Одетая она в рубашку и дырявые джинсы.

“Угадайте год (по бровям)”, – предложила она подписчикам.

Фанаты в комментариях стали гадать, когда же сделан снимок.

“Год – п…здец”, – прокомментировал dmnt_evivn.

“Не знаю год, но точно до того, как появились деньги”, – написала yulya_solnce__.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от SLAVA KAMINSKA (@babaslavka)

Контекст:

Каминская родилась 16 июля 1984 года в Одессе. Она стала известна как участница группы “НеАнгелы”, которая была основана продюсером Юрием Никитиным в 2006 году. Каминская пела дуэтом вместе с певицей Викой (настоящее имя – Екатерина Смеюха). Одними из самых известных композиций группы являются песни “Юра, прости”, “Ты из тех самых”, “Роман”.

4 марта 2021 года Каминская сообщила о прекращении деятельности группы. Никитин отметил, что группа “НеАнгелы” больше не будет давать концерты, но продолжит выступления на закрытых мероприятиях, при этом участницы группы будут самостоятельно строить сольные карьеры.

После распада группы Каминская первой дебютировала как сольная певица – в марте она презентовала песню “911” под сценическим псевдонимом Slava Kaminska.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.04 / Гинзбург: У меня была очень серьезная борьба. В финал вышел я и Ди Каприо

11.01 / Переговоры по Карабаху позволили сравнить роли РФ и Турции в урегулировании

29.06 / Количество новых случаев коронавируса в Украине существенно снизилось – до минимума с 9 июня

26.07 / Корреспондент – украинка пыталась пронести в Россию наркотики в босоножках

25.06 / Концерт Басты в Киеве. Перед клубом, где выступает рэпер, бросили дымовую шашку, активисты жгут файеры. Видео

14.10 / Медведев предложил бесплатно выдавать лекарства по рецептам врачей

26.09 / Белорусское МВД подтвердило задержание протестующих в Минске

28.03 / В России умер второй за два месяца медик из больницы, в которой лечили Навального

11.02 / В “Харьковоблэнерго” проходят обыски – полиция

11.06 / “Филя оценит”. Собчак жестко потроллила Киркорова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика