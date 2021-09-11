“До того, как появились деньги”. Каминская показала, как выглядела в юности

На снимке Каминская предстала с рыжими волосами, тонкими бровями и сильно подведенными глазами. Одетая она в рубашку и дырявые джинсы.

“Угадайте год (по бровям)”, – предложила она подписчикам.

Фанаты в комментариях стали гадать, когда же сделан снимок.

“Год – п…здец”, – прокомментировал dmnt_evivn.

“Не знаю год, но точно до того, как появились деньги”, – написала yulya_solnce__.

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Публикация от SLAVA KAMINSKA (@babaslavka)

Контекст:

Каминская родилась 16 июля 1984 года в Одессе. Она стала известна как участница группы “НеАнгелы”, которая была основана продюсером Юрием Никитиным в 2006 году. Каминская пела дуэтом вместе с певицей Викой (настоящее имя – Екатерина Смеюха). Одними из самых известных композиций группы являются песни “Юра, прости”, “Ты из тех самых”, “Роман”.

4 марта 2021 года Каминская сообщила о прекращении деятельности группы. Никитин отметил, что группа “НеАнгелы” больше не будет давать концерты, но продолжит выступления на закрытых мероприятиях, при этом участницы группы будут самостоятельно строить сольные карьеры.

После распада группы Каминская первой дебютировала как сольная певица – в марте она презентовала песню “911” под сценическим псевдонимом Slava Kaminska.

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