Более 40 эвакуированных афганцев могут представлять угрозу нацбезопасности США – американское министерство

Из более 60 тыс. эвакуированных афганцев, которые прибыли в США, начиная с 17 августа, 44 связывают с рисками. Также 13 афганцев ожидают дополнительных проверок, в частности бесед с ФБР и командами по борьбе с терроризмом.

Еще 15 эвакуированных, которых посчитали потенциальной угрозой безопасности, передали иммиграционной и таможенной службе США (ICE). Таких афганцев отправили обратно в транзитные пункты в Европе или на Ближнем Востоке. В списках министерства значатся 16 афганцев, которым запрещен въезд. Они остаются за границей в транзитных пунктах.

Власти США сейчас проверяют десятки тысяч людей для переселения в США.

Газета напомнила, что на этой неделе администрация президента США Джо Байдена заявила о намерении переселить 95 тыс. афганцев в Соединенные Штаты. На эту цель у Конгресса попросили выделить $6,4 млрд.

Некоторых афганцев подозревают в связях с террористами. В их телефонах и других электронных устройствах нашли информацию, вызывающую обеспокоенность у сотрудников Службы таможенного и пограничного контроля США. Афганцев проверяли в аэропорту Даллеса в Вирджинии и в аэропорту Филадельфии.

Министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас отказался назвать количество афганцев, которым запретили въезд в США.

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

6 сентября исламистское движение заявило о полном взятии под контроль последней не подконтрольной им до сих пор провинции Панджшер и окончании войны в Афганистане.

Группировка заявляла, что не будет атаковать военнослужащих США. Однако боевики установили крайний срок вывода войск из Афганистана – до 31 августа. США завершили эвакуацию и вывод своих войск незадолго до наступления этой даты. Талибы пообещали позволить жителям Афганистана свободно выехать из страны, говорил госсекретарь США Энтони Блинкен 7 сентября.

30 августа Совет Безопасности ООН принял резолюцию, в которой призвал талибов обеспечить безопасность людей, желающих покинуть Афганистан, разрешить гуманитарным организациям доступ в страну и соблюдать права человека.

На фоне наступления “Талибана” иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Украина организовала шесть эвакуационных рейсов из Кабула. Всего из Афганистана в Украину, по данным МИД, эвакуировали более 650 граждан. По данным МИД на 9 сентября, в Афганистане остаются еще 159 украинских граждан, которые выразили желание вернуться домой.

—