 

Xiaomi начала блокировать смартфоны в Крыму

11.09.2021, 10:46, Новости дня
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Экспортная политика Xiaomi запрещает продажу смартфонов на полуострове, а также в Иране, Сирии, Северной Корее, Судане и на Кубе. 

Телефоны блокируются спустя несколько дней после первого включения и активации смартфона. Все функции устройства становятся недоступны. Вместо них на экране появляется такая надпись: “Политика Xiaomi не разрешает продажу или предоставление продукта на территории, на которой вы пытались активировать его. За дополнительной информацией обращайтесь напрямую к продавцам”.

В пользовательском соглашении на официальном сайте Xiaomi есть пункт 14.2, в котором указано, что покупателям запрещается экспортировать телефоны в Крым, Сирию, Северную Корею, Кубу, Иран и Судан.

Некоторые пользователи отметили, что блокировка не коснется смартфонов Xiaomi, которые активировали в стране их предполагаемой продажи. Однако достоверных подтверждений этому предположению пока нет. 

Контекст:

Во втором квартале 2021 года Xiaomi впервые вышла на второе место в мире по продажам смартфонов, увеличив поставки на 12% по сравнению с первым кварталом. Первое место на мировом рынке смартфонов занимает Samsung с долей 19%, на третьем – Apple с 14%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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