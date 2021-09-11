 

Бывшего директора строительной компании подозревают в хищении на строительстве многоэтажки в центре Киева

11.09.2021, 10:46, Новости дня
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Хищение произошло в период с 2012 по 2013 годы. Подозреваемый уверял покупателей квартир в надежности и своевременной сдаче дома в эксплуатацию, но его компания так и не начала строительство. Жилой комплекс за восемь лет до сих пор не построен, рассказали полицейские.

“Деньги, которые граждане передавали главе компании по заключенным с ним договорам инвестирования, в кассе общества не приходовались. Фигурант, злоупотребляя своими полномочиями, присвоил почти два миллиона гривен инвесторов”, – уточнили в полиции.

По месту жительства подозреваемые провели обыски. Правоохранители нашли у него боеприпасы к боевому нарезному огнестрельному оружию и технику с информацией, которая указывает на противоправную деятельность.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовных правонарушений по ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 2 ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями служебным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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