 

Россиянам объяснили порядок действий при неправильном расчете пенсии

11.09.2021, 9:32, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВ случае ошибки с пенсионными начислениями следует обратиться в территориальное подразделение Пенсионного фонда для получения мотивированного ответа, при дальнейших разладах можно обратиться в Пенсионный фонд РФ или в суд, рассказала заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

Бибикова отметила, что отказать в разъяснениях сотрудники подразделения Фонда не имеют права, передает «Парламентская газета».

При этом в трудовом стаже может оказаться пробел, связанный с уходом за ребенком или пожилым человеком или работой в компании, не сделавшей запись в трудовой книжке. В этом случае Пенсионный фонд по просьбе гражданина запросит необходимые документы, чтобы восполнить этот пробел.

Бибикова также подчеркнула, что большое значение при расчете пенсии имеет зарплата до 2002 года, так как учитывают либо зарплату за 2000-2001 годы, либо за любой пятилетний период до 2002 года по выбору самого пенсионера. Пенсионный фонд выбирает тот вариант, который наиболее выгоден для человека.

Напомним, в данный момент пенсия формируется из двух частей: накопительной и страховой. Страховая пенсия считается базовой, она складывается из средств, которые работодатель вносит на пенсионный счет застрахованного работника. Потом они возвращаются ему в виде ежемесячной пенсии.

Накопительная часть пенсии – это надбавка, которая формируется на специальном лицевом счете человека из отчислений работодателя и дохода от их инвестирования.

Власти с 2014 года заморозили накопительную часть пенсии, все отчисления работодателя теперь направляются на страховую составляющую пенсии.

Ранее в Пенсионном фонде назвали причины ошибок при начислении пенсий.



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