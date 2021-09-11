Экс-игрок сборной Украины – «украинцы всегда играли в футбол лучше россиян»

Бывший игрок сборной Украины Максим Калиниченко считает, что украинские футболисты интереснее и более талантливые, нежели российские. Как пишет «Телеграф», по словам Калиниченко, сборная СССР на 80-85% была составлена из украинцев. Кроме того, сразу три украинца — Олег Блохин, Игорь Беланов и Андрей Шевченко — становились обладателями «Золотого мяча».



Reuters

Экс-игрок сборной Украины Максим Калиниченко считает, что украинские футболисты талантливее российских. Как пишет «Телеграф», об этом Калиниченко рассказал в интервью на YouTube-канале «Бомбардир».

По словам Калиниченко, сборная СССР на 80-85% была составлена из украинцев. Кроме того, сразу три украинца — Олег Блохин, Игорь Беланов и Андрей Шевченко — становились обладателями «Золотого мяча». Также Максим отметил вклад украинских футбольных школ, которые высоко котировались в СССР. Кроме того, экс-футболист подчеркнул, что на сегодняшний день сборная Украины сильнее команды России, хотя игра «жёлто-синих» на Евро-2020 насторожила его.

«По совокупности украинские футболисты интереснее и, наверное, более талантливые, нежели российские», — рассказал Калиниченко.

Как отмечает издание, проверить на деле, чья сборная сильнее, пока не удастся, ведь УЕФА разводит Украину и Россию на клубном и международном уровне, а до поздних стадий турниров надо ещё добраться. На Евро-2020 сборная Украины со скрипом пробилась до четвертьфинала турнира, а РФ не сумела преодолеть групповой барьер.