В Украине установлен новый рекорд вакцинации от коронавируса

Этот показатель – максимальный с начала кампании по иммунизации украинцев от коронавирусной инфекции. Предыдущий рекорд фиксировали днем ранее, тогда за сутки сделали боле 173 тыс. прививок.

Первую дозу вчера получили 71 388 человек, вторую – 112 139. В течение суток украинцев вакцинировали 994 мобильные бригады, 2959 прививочных пунктов и 347 центров массовой вакцинации.

“С начала прививочной кампании привито 5 860 642 человека, из них получили одну дозу – 5 860 640 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 4 730 712 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 10 591 352 прививки”, – уточнили в Минздраве.

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Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

По состоянию на 8 сентября Украина получила более 20 млн доз вакцин от коронавируса – почти 12,6 млн доз закуплены за счет госбюджета, более 4,3 млн поставлены в рамках глобальной инициативы COVAX, более 3,3 млн Украина получила в качестве гуманитарной помощи от стран ЕС.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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