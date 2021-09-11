Появилось изображение нового электромобиля Tesla Model Q за 25 тыс. долларов

В Сети опубликовали рендерные изображения недорогого электрокара Tesla, выход которого состоится в 2023 году.

Предполагается, что новинка выйдет в продажу под названием Model Q и будет представлена в кузове хетчбэк. Начальная цена автомобиля достигает 25 тысяч долларов. Эксперты полагают, что автомобиль получит уменьшенные задние двери и дизайн, схожий с моделью Volkswagen Golf. Кроме того, инсайдеры приписывают автомобилю систему автопилота без возможности ручного управления.

Прототип в настоящее время продолжает разрабатываться, тогда как новая модель может оказаться в числе самых востребованных ввиду доступного ценника и передовых технологий. Точные характеристики модели пока умалчиваются.