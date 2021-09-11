В РФ представили новый кроссовер Peugeot 2008

В РФ презентовали новый кроссовер Peugeot 2008.

Данная модель получила 8-ступенчатую автоматическую коробку передач, а также бензиновый двигатель на 150 л.с. мощности. С такими параметрами разгон до сотни достигается за 8,7 секунд, а средний расход топлива равен 6,1 литра в смешанном цикле. Обновленный кроссовер Peugeot 2008 получил адаптивный круиз-контроль, систему экстренного торможения и опцию удержания полосы. Серийное производство паркетника Peugeot 2008 осуществляется в Испании.

Кроме того, данный экземпляр будет продаваться и в упрощенной комплектации, предусматривающей 1,2-литровый бензиновый двигатель на 100 л.с. мощности и механическую коробку передач.