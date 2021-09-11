Прокуратура начала проверку после взрыва газа под Ельцом

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11.09.2021, 8:38, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинРегиональная прокуратура начала проверку после ЧП в поселке Солидарность под Ельцом, где в жилом доме произошел взрыв бытового газа, информирует пресс-служба ведомства.

В прокуратуре сообщили, что «в случае выявления нарушений со стороны уполномоченных должностных лиц и органов будут приняты меры прокурорского реагирования по привлечению их к установленной законом ответственности», ведомство взяло на контроль «соблюдение прав жителей пострадавшего дома», передает ТАСС.

Кроме того, прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного Следственным комитетом после взрыва.

Там также отметили, что на место происшествия «выезжали заместитель прокурора области Павел Коростелев и прокурор Елецкого район Станислав Живалов».

По уточненным данным администрации региона, в медучреждениях Ельца после взрыва находятся пять человек, в том числе девятилетняя девочка. Состояние всех пациентов медики оценивают как средней степени тяжести, угрозы их жизням нет. Еще один пострадавший от госпитализации отказался.

В администрации также заявили, что существует угроза обрушения конструкций дома. Разобран первый этаж подъезда, где произошел взрыв, на месте работают 256 человек и 58 единиц техники. От МЧС задействованы 100 человек и 15 единиц техники. Стены поддерживают с помощью строительной техники, передает РИА «Новости».

В результате взрыва разрушен один из двух подъездов дома. В доме 16 квартир, по данным ГУМЧС, там проживали 30 человек. Здание 1970 года постройки не являлось аварийным. Жертвами стали женщина и ребенок.



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