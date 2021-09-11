В Украине подтвердили почти 4 тыс. новых случаев COVID-19. Это самое большое с весны число заболевших за сутки

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Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения, главный санврач Украины Игорь Кузин. В стране, по его данным на 20 августа, подтвердили 520 случаев заражения штаммом коронавируса SARS-CoV-2 “Дельта”.

В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости COVID-19, заявил 19 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко. Самый большой рост количества случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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