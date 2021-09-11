 

В Украине подтвердили почти 4 тыс. новых случаев COVID-19. Это самое большое с весны число заболевших за сутки

11.09.2021, 8:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Новость дополняется. 

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией. 

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения, главный санврач Украины Игорь Кузин. В стране, по его данным на 20 августа, подтвердили 520 случаев заражения штаммом коронавируса SARS-CoV-2 “Дельта”.

В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости COVID-19, заявил 19 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко. Самый большой рост количества случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.09 / Эксперт рассказал о стратегии экономической экспансии Китая в Афганистан

19.02 / “Как дитя зачать!” Тарзан создал портрет своего сына от Королевой

27.10 / Испанский регион Астурия изолировался на фоне коронавируса

03.03 / Экс-главу МИД Австрии, которая танцевала с Путиным, выдвинули в члены совета директоров “Роснефти”

12.07 / Санду заявила о намерении приступить к формированию правительства Молдовы

10.11 / Голубовская: За последний месяц течение коронавирусной инфекции заметно изменилось в худшую сторону

04.12 / Парламент Молдавии одобрил законопроект о статусе русского языка

24.05 / В Украине за сутки сделали только 1,3 тыс. прививок от коронавируса

24.03 / Число заболевших COVID выросло в мире на 8% за неделю

07.07 / Треть украинцев имеют антитела к COVID-19 – Минздрав

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика