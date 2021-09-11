Эксперт: Для борьбы с «Северным потоком – 2» Киев может устроить провокации в Донбассе

«Как Киев может помешать уже работающему трубопроводу? В первую очередь он попытается давить на Берлин по пунктам, обозначенным в соглашении Германии и США», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее Киев пообещал продолжать борьбу с «Северным потоком» даже после начала поставок газа.

В соглашении Германии и США по поводу «Северного потока» есть два важных пункта, напоминает эксперт Финансового университета при правительстве РФ, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. «Там говорится: Германия обязуется ввести новые санкции или даже совсем остановить «Поток» в двух случаях: если РФ использует газ в качестве энергетического оружия или если РФ начнет прямую агрессию против Украины», – сказал Юшков.

«На Украине сейчас уже говорят, что рост цен на газ в Европе – это происки Москвы, что это и есть случай использования энергоресурсов в качестве оружия. Так Киев уже сейчас пытается шантажировать европейцев, продавливая выгодные для себя решения», – отметил специалист.

Кроме того, по мнению собеседника, можно ожидать дальнейших провокаций в Донбассе. «Украина может устроить эскалацию боевых действий и затем пожаловаться Западу на то, что в регионе снова разгорелась война. Обвинят в этом Россию, и тогда появится повод призвать Берлин ввести санкции против «Северного потока», – отметил он.

В этой ситуации Москве, по его словам, следует активнее сотрудничать с Евросоюзом, в частности терпеливо разъяснять, что цены на газ в Европе растут не по вине России, а потому что СПГ ушел в Азию. «На азиатских рынках газ еще дороже, чем в Европе. Поэтому производители СПГ перенаправляют свой товар туда, – отметил Юшков. – РФ же, наоборот, бьет исторические рекорды по объемам поставок газа».

Кроме того, для РФ важно разъяснять, какова политика нашей страны в Донбассе. «Президент Владимир Путин особо подчеркнул во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель – Москва надеется, что Германия додавит Украину в вопросе выполнения Минских соглашений»,­ – напомнил Юшков.

«Но полностью нейтрализовать угрозу, исходящую от пункта «об агрессии», можно лишь одним способом – разрешить кризис в Донбассе, добиться выполнения Минских соглашений, запустить мирный процесс. Таким образом можно не только ликвидировать угрозу возобновления боев в регионе, но и лишить Киев повода требовать от Германии заблокировать «Северный поток». Так что РФ вдвойне заинтересована в завершении конфликта в Донбассе», – подытожил собеседник.

Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу.

Компания Nord Stream 2 AG подтвердила соединение датской и немецкой секций второй нитки «потока». Первые поставки газа планируются на начало октября

Читатели немецкой газеты Die Welt обрадовались завершению строительства газопровода.

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что Киев не перестанет бороться с «Северным потоком – 2» даже после начала поставок газа по трубопроводу.

А глава МИД Польши Збигнев Рау на совместной пресс-конференции со своими французским и германским коллегами Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом заявил, что отношение Варшавы к проекту не изменилось, однако остановить его строительство ей так и не удалось. По его словам, Варшава, Берлин и Париж «будут работать вместе над тем, чтобы устранить «потенциальные последствия» этого строительства.

Представитель МИД РФ Мария Захарова ранее поясняла, что начало коммерческого экспорта газа по трубопроводу зависит от немецкого регулятора.