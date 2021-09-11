Голикова осмотрела строящуюся онкологическую поликлинику в Мордовии

Вице-премьер Татьяна Голикова в ходе рабочего визита в Мордовию посетила новую поликлинику республиканского онкологического диспансера, которая сейчас готовится к вводу в эксплуатацию, и поучаствовала в передаче ключей от новых школьных автобусов и машин скорой помощи.

В сопровождении врио главы Мордовии Артема Здунова Татьяна Голикова осмотрела отделения поликлиники, побеседовала с руководством и персоналом онкодиспансера, сообщается на сайте правительства региона.

В настоящее время поликлиника оснащается оборудованием, до конца года она будет введена в строй и начнет принимать пациентов.

Новое поликлиническое отделение рассчитано на 200 посещений в смену, что позволит увеличить число врачей, ведущих амбулаторный прием, оказывать амбулаторную медицинскую специализированную помощь большему числу пациентов, сократить время ожидания приема врача-онколога.

В поликлинике будут расположены цитологическая и клинико-диагностическая лаборатория и рентгенологическое отделение, оснащенное современным диагностическим оборудованием, в том числе и магнитно-резонансным томографом.

Также в учреждении будет полноценное реанимационное отделение с современным медицинским оборудованием для оказания медицинской помощи пациентам в послеоперационном периоде, в неотложных и экстренных ситуациях с отдельным операционным залом для проведения экстренных оперативных вмешательств.

Поликлинику оснастят комфортным операционным блоком на шесть операционных столов с современным медицинским оборудованием для проведения хирургических вмешательств, в том числе эндоскопических торакоскопических, лапароскопических, гинекологических операций по высоким технологиям.

Строительство поликлиники велось в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями».

В поликлинике будут внедрены принципы бережливого производства (предварительная электронная запись на прием к врачу, открытая регистратура, разделение потоков пациентов) – это позволит сократить время пребывания пациентов в медицинской организации.

Стоимость объекта составила 1 млрд 368 млн рублей, в том числе 1 млрд – это средства федерального бюджета.

Врио главы Мордовии также показал Голиковой действующий корпус онкодиспансера, построенный в 1970 году по типовому проекту 1954 года. Он уже не соответствует современным нормативным требованиям, некоторые отделения находятся в приспособленных помещениях.

«У нас есть острая необходимость в строительстве нового здания лечебного корпуса», – сказал Здунов.

Кроме того, Татьяне Голиковой рассказали о новом хирургическом корпусе детской республиканской больницы, который тоже скоро будет введен в строй. Самое современное оснащение этого лечебного корпуса позволит улучшить оказание медицинской помощи детям.

Также Голикова и Здунов приняли участие в торжественной церемонии передачи ключей от школьных автобусов и автомобилей скорой помощи.

По решению президента Владимира Путина и правительства в регионы осуществляются регулярные поставки современного автотранспорта. В Мордовию поступило 54 транспортных единицы: 34 автобуса на базе ГАЗ и ПАЗ, а также 20 машин скорой помощи на базе УАЗ и ГАЗ. Школьные автобусы снабжены всем необходимым для безопасной перевозки детей. Реанимобили укомплектованы техникой для спасения людей: дефибрилляторами, электрокардиографами, пульсоксиметрами, аппаратами ИВЛ, мониторами для анестезиологии и интенсивной терапии.

Голикова подчеркнула, что это большое событие для региона. «Новый транспорт повысит качество и доступность образования и медицинских услуг. Это большой подарок и для школьников, и для пациентов. Мы будем выводить на качественно новый уровень развитие образования и медицины», – отметила вице-премьер.

Ключи от автотранспорта вручили директорам школ и главным врачам медицинских организаций.