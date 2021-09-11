Кириенко на «Тавриде» назвал «главную конкуренцию в сегодняшнем мире»

Основным конкурентным преимуществом в сегодняшнем мире является творческий потенциал, а главная конкуренция – это конкуренция за таланты, сообщил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко на фестивале «Таврида.АРТ».

«Мир стремительно меняется, и главным конкурентным преимуществом в этом мире становятся не природные запасы в недрах и даже не уникальные здания, сооружения, оборудование. Самое главное конкурентное преимущество – это творчество людей. Это неисчерпаемое преимущество. Часто говорят, что скоро компьютеры заменят людей. C точки зрения точности счета, возможности оперировать большими данными, они уже сейчас часто переигрывают человека и продолжают развиваться», – приводятся его слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Но я не верю, что компьютеры когда-то будут способны заменить человека с точки зрения творчества, нестандартного мышления, способности мечтать и делать мечты реальностью», – сказал Кириенко.

Он отметил, что в 2021 году в фестивале впервые участвуют 14 регионов России, в которых развернуты арт-резиденции «Тавриды» – постоянно действующие пространства для творчества и реализации проектов в сфере креативных индустрий. «Все большее количество регионов открывает у себя арт-резиденции. Это не дань моде. Руководители регионов понимают: арт-резиденции – это развитие конкурентного потенциала. В сегодняшнем динамичном мире, когда человек может перемещаться совершенно свободно, главная конкуренция – это конкуренция за таланты. Арт-резиденции создают среду, где талантам комфортно, и они могут себя реализовать», – отметил он.

Кириенко подчеркнул, что фестиваль стал крупной образовательной площадкой: «Как и любой фестиваль, это пространство творчества, музыки, ярких красок, концертов, выступлений. Но здесь гораздо больше возможностей учиться: мастер-классов, лекций, образовательных программ. Это, если хотите, большая учебная площадка».

«При этом никто никому ничего не навязывает: ты сам выбираешь, чему и у кого учиться, а пространство «Тавриды» дает такую возможность, – сказал он. – Фестиваль лишний раз подтверждает, что главное – дать свободу выбора, а дальше каждый человек сам выберет, что ему интересно. Все аудитории полные. У Александра Михайловича (Сергеева, президента РАН) планировалась лекция на час – его не отпускали два с половиной часа».

Кириенко обратил внимание, что на фестивале проходит рекордное количество кастингов. «Одновременно, в моменте, проходят 157 кастингов на все самые известные проекты в стране: «Голос», «Dance Революция», КВН, кастинги «Русского радио», – все я сейчас даже не перечислю, – сказал он. – Большинство кастингов проходит в онлайне. Это справедливо, поскольку из-за пандемии мы не могли открыть двери фестиваля для всех желающих, но они могут дистанционно участвовать в онлайн-кастингах».

Отвечая на вопрос о планах развития арт-кластера «Таврида», Кириенко сообщил, что самым масштабным изменением станет постоянно действующая Академия креативных индустрий, которая создается в бухте Капсель: «Архитектурный проект уже разработан. Сейчас он проходит финальную часть согласований в Главгосэкспертизе, на площадке уже провели подготовку к строительству. Рассчитываю, что через два года здесь начнет работать круглогодичная Академия креативных индустрий».

Кириенко отметил, что подобные круглогодичные образовательные центры создаются также на базе других крупных молодежных форумов. «Рядом с форумом «Территория смыслов» завершается создание круглогодичного центра мастерства управления «Сенеж». Есть форум «Машук» в Пятигорске, и к концу года будет построен круглогодичный образовательный центр «Машук», который станет базовым для общества «Знание», в нем будут проходить переподготовку лекторы. А для творческих, креативных индустрий таким центром станет академия здесь, на «Тавриде», – отметил Кириенко.

Напомним, фестиваль «Таврида.АРТ» проходит в Крыму уже в третий раз. Арт-кластер «Таврида» входит в федеральный проект «Социальная активность» национального проекта «Образование» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и помогает молодым людям реализовать свой профессиональный потенциал в креативных индустриях и отраслях культуры и искусства.

Свою историю «Таврида» начала в 2015 году, когда получила статус Всероссийского молодежного образовательного форума. За шесть лет проект развился до формата масштабного арт-кластера и в 2021 году трансформируется в единую экосистему сервисов для настоящих и будущих лидеров креативных индустрий.