Лавров назвал договоренности РФ и Белоруссии лучшим ответом на санкции

Договоренности президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко являются лучшим ответом на санкционную политику Запада, сообщил глава МИД Сергей Лавров.

«Все, что сделано сегодня по поручению президентов, – это лучший ответ на санкционную политику. Нам полагаться на то, что кто-то смилостивится и сменит гнев на милость, не с руки и бесперспективно», – сообщил министр.

Видеозапись с выступлением Лаврова опубликована в телеграм-канале «Правительство России».

Он отметил, что встреча президентов в Москве и достигнутые договоренности были закреплены на заседании союзного совета министров, документы подписали председатели правительств. Окончательное одобрение состоится на заседании Высшего государственного совета, которое намечено на ближайшее время.

«Теперь у нас появляется дополнительная основа. Чем прочнее будет экономика Белоруссии, РФ и Союзного государства соответственно, тем увереннее мы будем действовать на международной арене», – добавил глава МИД.

Ранее глава российского государства Владимир Путин после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко рассказал о политических и экономических договоренностях, которых удалось достичь. Москва и Минск согласовали 28 союзных программ.

С Белоруссией достигнута договоренность о единой макроэкономической политике и гармонизации денежно-кредитной политики. О единой валюте говорить рано, сначала следует наладить единую макроэкономическую политику, сказал президент России. Путин и Лукашенко также договорились об интегрировании национальных платежных систем и создании единого платежного пространства в рамках Союзного государства.

Кроме того, с сентября 2021 года до конца 2022 года РФ предоставит Белоруссии кредиты примерно на 630–640 млн долларов. В 2022 году цена на газ для Белоруссии останется на уровне 2021 года, при этом она не будет индексироваться на уровень долларовой инфляции. На 2022 год цена для Белоруссии – 128,5 доллара за тысячу кубов. До 1 декабря 2023 года стороны подпишут документ по созданию объединенного рынка газа.