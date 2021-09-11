 

Guardian – «однозначно поддерживает» — представитель Елизаветы II рассказал об отношении королевы к BLM

11.09.2021, 5:56, Новости дня
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Первый темнокожий лорд-лейтенант Большого Лондона сэр Кен Олиса заявил, что британская королева и её семья являются сторонниками движения Black Lives Matter. Кроме того, по его словам, он не раз затрагивал тему расизма в беседах с монаршими особами после убийства Джорджа Флойда, пишет The Guardian.


Reuters

Елизавета II и вся королевская семья являются сторонниками движения Black Lives Matter (BLM). Об этом заявил один из представителей монарха первый темнокожий лорд-лейтенант Большого Лондона сэр Кен Олиса, пишет The Guardian.

В недавнем телеинтервью Олиса раскрыл, что затрагивал тему расизма в беседах с членами королевской семьи после убийства Джорджа Флойда в США. На вопрос интервьюера, поддерживают ли во дворце BLM, лорд-лейтенант сказал: «Ответ однозначный  да».

«Я обсуждал с королевским домом вопросы расы в целом, особенно в последние 12 месяцев после инцидента с Джорджем Флойдом. Это животрепещущая тема для разговора», — отметил Олиса. «Вопрос в том, что ещё мы можем сделать, чтобы заставить общество устранить эти барьеры. Они [члены королевской семьи] страстно заботятся о том, чтобы связать эту единую нацию общими ценностями», — добавил он.

По словам сэра Кена, Елизавета II также обращалась к нему за советом после пожара в здании Grenfell Tower о том, стоит ли ей посещать место трагедии. Он сказал, что посоветовал королеве отправиться туда, но, по его собственному признанию, переживал, что её начнут освистывать или закидывать какими-то предметами. К счастью, всё обошлось, и местные жители встретили монарха аплодисментами, когда она вышла из машины.

В своём интервью Опре Уинфри в начале этого года герцог и герцогиня Сассекские обвинили королевскую семью в расизме. Меган Маркл сказала, что некая особа, но не королева или герцог Эдинбургский, в беседе с принцем Гарри выражал беспокойство относительно цвета кожи их сына Арчи до его рождения.

Впоследствии королева выступила с заявлением, в котором говорилось, что поднятые парой вопросы будут решаться в частном порядке. В то же время как принц Уильям вступился за британскую монархию, заявив, что они «отнюдь не расистская семья», напоминает издание.

Букингемский дворец также признал, что он «должен делать больше» с точки зрения расового разнообразия. Поводом для заявления послужила публикация данных, которые показали, что доля его сотрудников из числа этнических меньшинств составляет 8,5%, отмечает The Guardian.



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