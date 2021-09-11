 

Погоню со стрельбой устроили из-за пьяного водителя в Тверской области

11.09.2021, 5:36, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПравоохранителям пришлось открыть стрельбу, чтобы остановить машину с пьяным водителем за рулем, сообщило УМВД по Тверской области.

На 30-м км дороги Осташков–Кувшиново сотрудники ДПС увидели Nissan Datsun, водитель которого отказался остановиться, при этом машина не раз беспричинно выезжала на полосу встречного движения и на обочину. Правоохранители неоднократно требовали остановить автомобиль, затем сделали предупредительный выстрел в воздух, после чего открыли огонь по задним колесам Nissan, передает РИА «Новости».

Нарушитель был задержан, «в результате погони и стрельбы никто не пострадал». Машиной управлял пьяный 58-летний житель города Бологое. Составлен административный протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния).



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