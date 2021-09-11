ЕСПЧ впервые признал ответственность владельца аккаунта в соцсети за комментарии под публикациями – судья

Судья ЕСПЧ от Украины Анна Юдковская сообщила в Facebook, что в деле рассматривался вопрос о “границах ответственности аккаунтов в соцсетях за неприемлемые комментарии третьих лиц под постами”.

“Заявитель – французский депутат местного уровня и кандидат на выборы в парламент – был осужден за разжигание розни из-за того, что немедленно не удалил комментарии третьих лиц с языком ненависти под своим постом в Facebook с критикой своего политического оппонента”, – рассказала Юдковская.

Она уточнила, что комментарии касались мусульманской общины, “которая была ассоциирована с преступностью в городе и приравнена к группе “наркоторговцев и проституток”.

“По мнению ЕСПЧ, сознательно сделав свой аккаунт в Facebook общедоступным и позволив таким образом своим “друзьям”, которых всего 1829 человек, размещать там комментарии, заявитель был обязан следить за содержанием опубликованных комментариев, – подчеркнула судья. – Кроме того, он не мог не знать, что его сообщение, скорее всего, привлечет комментарии политического характера, которые должны были отслеживаться им еще тщательнее”.

Отмечается, что ЕСПЧ не увидел нарушения Конвенции в осуждении заявителя, который не удалял соответствующие комментарии в течение шести недель.

“С таким выводом не согласилась одна судья, по мнению которой применение “производной” ответственности владельца аккаунта является угрозой для свободы слова, прежде всего в случае публичных лиц с очень большим количеством “друзей”, – резюмировала Юдковская.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2914954525500620&id=100009583042326

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